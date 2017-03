Lorient : Après la « mort clinique », les Merlus revivent un peu

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la victoire à Nancy (2-3) : « Il y a beaucoup de gens qui nous voient mort, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ! On gagne malgré une première mi-temps catastrophique, après laquelle on était en mort clinique. Le plus dur était de revenir à 2-1. On a bien réagi en allant de l'avant. Lecomte nous a maintenu dans le match. Et on est tout naturellement allé chercher l'égalisation, puis la victoire. C'est un scénario superbe. Mentalement, nous sommes toujours présents. On est capable de faire des choses. Ce résultat à Nancy, c'était primordial. On récolte le travail fait depuis un mois. Ça valide tout. Mais ce n'est qu'une étape, et il en reste encore huit ».