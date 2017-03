Officiel : Yassine Benzia prolonge à Lille jusqu’en 2021

Dans : LOSC, Mercato.

Si le LOSC a fait venir beaucoup de nouveaux jeunes joueurs cet hiver, il compte néanmoins s’appuyer sur Yassine Benzia. L’attaquant formé à Lyon a prolongé ce mardi son contrat jusqu’en juin 2021 avec le club nordiste. « Je suis très fier de pouvoir prolonger mon aventure au LOSC. On connaît très bien les ambitions du club. Je compte tout faire pour donner le sourire aux supporters et être le plus performant possible. Le nouveau projet est très intéressant, à moi de faire le maximum pour rendre cette confiance aux dirigeants. J’ai évolué en tant qu’homme depuis mon arrivée ici. Je pense aussi que je progresse au fil des matchs sur le terrain. J’espère m’améliorer encore plus aux côtés de Franck Passi, puis de Marcelo Bielsa la saison prochaine. Mon objectif est de viser le plus haut possible. Avec les nouveaux dirigeants, on espère évidemment retrouver une place européenne à l’avenir, mais il faut d’abord penser à se maintenir cette année », a fait savoir l’attaquant de 22 ans, qui s’inscrit donc sur la durée dans le projet lillois.