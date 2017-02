Officiel : Marcelo Bielsa entraîneur du LOSC à partir du 1er juillet !

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Marcelo Bielsa a été officialisé ce dimanche comme entraîneur du LOSC à partir du 1er juillet prochain. El Loco a signé pour deux ans avec Lille.

Aperçu cette semaine au Parc des Princes pour PSG-Barça, puis à un match des jeunes du LOSC face à Paris, et encore samedi devant une rencontre de la CFA de Lille, Marcelo Bielsa sera bien l'entraîneur du club nordiste à partir du 1er juillet prochain. En effet, dans un communiqué, le LOSC a confirmé ce dimanche l'accord avec l'ancien entraîneur de l'OM, lequel s'est engagé pour deux ans.

« Marcelo Bielsa est sans aucun doute l’un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde et être parvenu à l’attirer au LOSC est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club. Ce n’est pas un secret, Gérard Lopez et Marcelo Bielsa sont proches et discutent depuis un moment déjà de cette opportunité. Nous avons toujours pensé que Marcelo était la meilleure personne, autant pour sa philosophie du football que pour son expérience, sa rigueur et son professionnalisme, pour bâtir avec nous le projet et les victoires futures du LOSC. Nous avons su lui apporter toutes les réponses pour qu’il choisisse de nous rejoindre. Même si nous sommes absolument concentrés sur les prochains matches et les enjeux hautement importants de la fin de saison avec Franck Passi, c’est une grande et belle nouvelle que nous annonçons aujourd’hui pour le LOSC de demain », a confié Marc Ingla, directeur général de Lille, dans ce communiqué.