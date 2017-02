Officiel : Franck Passi entraineur de Lille pour quatre mois !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Après un mercato agité, les nouveaux propriétaires du LOSC ont décidé de prendre une décision forte ce mardi 14 février avec la nomination de Franck Passi comme entraineur principal.

Le technicien de 50 ans, qui avait débuté la saison avec Marseille avant d’être, ironie de l’histoire, victime du changement de propriétaire du club provençal, a été nommé en remplacement de Patrick Collot. Une mission de courte durée puisque Passi a été nommé pour quatre mois, précise le club nordiste dans un communiqué. Thomas Fernandez, également ancien de l’OM, arrive en tant qu’adjoint. De son côté, Patrick Collot reste au sein du club et s’occupera notamment du centre de formation.

« Nommé pour une durée de quatre mois à la tête du LOSC, Franck Passi aura pour objectif de relancer l’équipe et de retrouver une position plus confortable au classement de la Ligue 1, en s’inscrivant dans le sillage du projet porté par la nouvelle équipe dirigeante du club. Le LOSC lui souhaite la bienvenue et surtout un maximum de réussite dans sa mission qui le verra diriger l’équipe lilloise dès ce samedi à Caen », ont expliqué les Dogues, qui demandent donc à Franck Passi une nouvelle mission d’intérim avec des résultats immédiats.