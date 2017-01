Officiel : Farès Bahlouli rejoint le LOSC sur un transfert sec !

Dans : LOSC, Mercato, Monaco.

Arrivé ce lundi à Lille, Farès Bahlouli a signé son contrat pour trois ans et demi avec le club nordiste. Le milieu offensif ou attaquant formé à Lyon n’a pas réussi à s’imposer au Standard de Liège en première partie de saison alors qu’il était prêté par Monaco. Désormais, il va tenter de faire mieux au sein du LOSC, où il possède un admirateur en Luis Campos.

« Je suis très heureux de rejoindre cette belle équipe de Lille. Je suis content car j’arrive dans un très bon club français, avec un projet ambitieux pour les années à venir. Je m’y retrouve complètement, j’aspire désormais à avoir du temps de jeu pour progresser. Ce projet mise notamment sur les jeunes joueurs comme moi, c’est donc très intéressant. À moi de démonter sur le terrain que je suis à la hauteur. Je peux vous dire que j’ai les crocs. J’ai envie de montrer au LOSC que le club a eu raison de me faire confiance. Je veux porter ce maillot et ce club le plus haut possible », a prévenu Farès Bahlouli lors de sa signature au LOSC. Selon plusieurs sources, le montant du transfert approcherait les 3 ME.