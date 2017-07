Officiel : Ballo-Touré quitte le PSG et signe trois ans à Lille

Dans : LOSC, Mercato, PSG, Ligue 1.

Objet d'une polémique entre le PSG et Lille, le club de la capitale ayant même obtenu une sanction financière à l'encontre du LOSC, Fodé Ballo-Touré s'est engagé ce samedi jusqu'en 2020 avec le club nordiste. « Fodé Ballo-Touré est encore jeune, il représente un recrutement intéressant car sur le terrain, il possède une belle capacité de projection, une vraie faculté à aller de l’avant. Il peut évoluer sur le côté gauche de la défense, mais également dans l’axe. Fodé a tout pour réussir ici et on croit beaucoup en lui. Nous le suivions depuis pas mal de temps et aujourd’hui, le moment est venu pour lui d’intégrer le LOSC pour préparer la saison », a confié Marc Ingla, le CEO de Lille. Le PSG avait attaqué le LOSC, car le club nordiste avait contacté Ballo-Touré alors que le jeune défenseur était encore stagiaire professionnel. Cela n'a donc pas empêché le joueur de rejoindre Lille.