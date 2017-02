Officiel : Amadou prolonge au LOSC jusqu'en 2020

Dans : LOSC, Ligue 1.

Dans un communiqué publié mardi soir, le LOSC a annoncé la prolongation de contrat d’Ibrahim Amadou, son milieu de terrain arrivé à Lille lors du mercato d’été 2015 en provenance de Nancy.

« Le LOSC est satisfait de pouvoir annoncer aujourd’hui la prolongation du contrat d’Ibrahim Amadou. Le club et le milieu de terrain (23 ans) se sont entendus pour poursuivre leur collaboration jusqu’en 2020 (…) Devenu un élément charnière de l’entrejeu, le Franco-Camerounais est cette saison le troisième joueur le plus utilisé de l’effectif lillois – après Sébastien Corchia et Vincent Enyeama – avec 24 matchs de Ligue 1, dont 23 titularisations. Fort de ces performances et de la confiance qui lui est accordée, Ibrahim Amadou nourrit, comme son club, les plus hautes ambitions. C’est ainsi que les deux parties se sont naturellement entendues pour étendre la durée du contrat du joueur, très courtisé en Europe. Le LOSC confirme ainsi sa volonté de capitaliser sur ses jeunes talents afin de continuer à consolider son équipe actuelle tout en préparant l’avenir du club, dont Ibrahim est l’un des représentants », a indiqué le club nordiste.