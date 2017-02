Mercato : Un rebond estival à Lille pour Yoan Gouffran ?

Dans : LOSC, Mercato, Premier League.

Placé dans la liste noire de Rafa Benitez du côté de Newcastle, Yoan Gouffran pourrait rebondir en Ligue 1 dès l'été prochain...

Quelques mois après sa descente en Championship, Newcastle est bien parti pour retrouver la Premier League à l'issue de cette saison. Deuxième du championnat, avec cinq points d'avance sur ses poursuivants, les Magpies filent donc vers la montée. Et si celle-ci est validée dans les mois à venir, Rafa Benitez est prêt à faire le ménage dans son effectif. En effet, le coach espagnol voudrait se séparer de plusieurs joueurs. À commencer par Yoan Gouffran, qui n'a pas trouvé de nouveau challenge en janvier dernier malgré un bon de sortie.

Auteur d'une saison plus que correcte, avec quatre buts et trois passes décisives en championnat, le milieu gauche est en fin de contrat en juin prochain. Et ses dirigeants anglais n'envisagent pas de le prolonger. Par conséquent, l'ancien joueur de Bordeaux pourrait être gratuitement sur le marché. Et selon Chronicle Live, le LOSC, qui vient d'annoncer la prochaine arrivée de Marcelo Bielsa, serait en pole position dans ce dossier après avoir tenté sa chance cet hiver.