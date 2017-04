LOSC : Rupture du tendon d'Achille pour Soumaoro

Dans : LOSC, Coupe de France, Coupe.

Sorti sur civière mardi soir durant le match entre Monaco et Lille, au moment du deuxième but de l'ASM, Adama Soumaoro souffre finalement d'une rupture du tendon d'Achille a annoncé le LOSC et le joueur, qui venait de renouveler son contrat avec le club nordiste jusqu'en 2021, sera donc absent de très longs mois. « Tout le monde est sous le choc », a confié Franck Passi, visiblement touché par cette grave blessure d’Adama Soumaoro.