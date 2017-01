LOSC : Dimitri Payet attendu samedi à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1, Coupe de France, Equipe de France.

Dimitri Payet sera samedi prochain sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy à l'occasion du match de Coupe de France entre Lille et l'équipe réunionnaise de l'AS Excelsior Saint-Joseph. Non pas que l'attaquant international de West Ham soit en passe de rejoindre le LOSC, club dont il a porté le maillot sous les ordres de Rudi Garcia, mais il a répondu favorablement à l'invitation des dirigeants nordistes pour donner le coup d'envoi de cette rencontre des 32es de finale de Coupe de France. Originaire de l'Ile de la Réunion, Dimitri Payet a également joué à l'AS Excelsior Saint-Joseph et c'est donc avec plaisir qu'il a accepté d'être là pour ce match.