LOSC : Passi va-t-il s'écraser pour le bien de Marcelo Bielsa ?

Alors que Lille prépare activement l'arrivée estivale de Marcelo Bielsa, Franck Passi refuse pour l'instant d'évoquer son avenir personnel.

Fraîchement maintenu en Ligue 1, le club nordiste se tourne déjà vers le futur, avec en ligne de mire le mercato estival et la saison prochaine. Cette préparation du nouveau projet, qui prend notamment forme avec l’agrandissement du centre de Luchin, se fait sous l'ombre de Marcelo Bielsa. Marc Ingla et Luis Campos préparent effectivement le terrain avant l'arrivée de l'entraîneur argentin, prévue le 1er juillet prochain... Mais qu'en sera-t-il de Franck Passi ? Coach du LOSC depuis le mois de février, l'ancien Marseillais a réussi sa mission de maintien, mais son avenir à Lille s'écrit en pointillés. Puisque Passi veut rester entraîneur principal, et non pas retrouver un poste d'adjoint, qu'il a déjà occupé aux côtés de Bielsa à l'OM. Dans le même temps, l'entraineur argentin souhaite toujours l'avoir comme adjoint.

« Je n’ai pas envie de parler du futur pour l’instant. Je vous en parlerai à la dernière journée de championnat. Ensuite, depuis le début, j’ai parlé d’un projet présent, c’est-à-dire le projet de treize matchs dans lequel je prenais part et j’avais une mission pour sauver l’équipe. Je fonctionne toujours de la même manière : je ne pense qu’au prochain match. Dans le foot, ça va très vite donc il faut vivre le présent, pas le futur. Donc vous saurez ce que je fais après la dernière journée de championnat », a lancé, en conférence de presse, un Passi énervé, qui attendra donc la fin de la saison pour dire s'il reste ou pas à Lille avec El Loco.