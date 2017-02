LOSC : Passi ne se cache pas derrière l'arbitrage

Dans : LOSC, Ligue 1.

Franck Passi, entraîneur de Lille, après la défaite contre Bordeaux (2-3) : « Les joueurs étaient tendus depuis la première minute. On a loupé des passes, on a fait pas mal d'erreurs... Je pensais que le 2-1 allait leur donner un peu plus de confiance, mais non. Aujourd'hui, il faut qu'on mette le bleu de chauffe, après on reverra le vrai visage du LOSC. Les joueurs étaient frustrés en rentrant dans le vestiaire. Mais pour l'entraîneur, il y a d'autres sujets que celui de l'arbitrage ».