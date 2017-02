LOSC : Passi arrive à Lille avec Bielsa dans sa valise !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Patrick Collot s'apprête à laisser son poste à Franck Passi sur le banc du LOSC. Mais l'ancien coach de l'OM chauffera la place à...Marcelo Bielsa, El Loco ayant donné son accord aux nouveaux dirigeants de Lille.

Douchés par la défaite du LOSC contre Angers, les supporters nordistes vont probablement reprendre du poil de la bête ce mardi. En effet, si l'annonce du remplacement imminent de Patrick Collot par Franck Passi n'était pas de nature à provoquer l'euphorie, celle de l'accord trouvé avec Marcelo Bielsa devrait être nettement mieux accueillie. Car selon RMC, Franck Passi ne sera que jusqu'à la fin de la saison aux commandes de Lille, et il aura surtout pour mission de préparer le terrain pour El Loco, lequel aurait déjà un bureau à sa disposition au Domaine De Luchin, le centre d'entraînement du LOSC.

Franck Passi et Marcelo Bielsa se connaissent très bien, puisque le premier a été dans un premier temps l'adjoint et le traducteur de l'Argentin à l'Olympique de Marseille, avant de lui succéder provisoirement lorsque Bielsa avait claqué la porte après la première journée de Ligue 1 en 2015. Les discussions entre El Loco et Gérard Lopez avaient commencé lorsque ce dernier avait envisagé de reprendre l'OM, on connaît la suite.