LOSC : Ménès enterre déjà le projet lillois, et Bielsa avec

Dans : LOSC, Ligue 1.

Nouveau propriétaire et président, nouveau management sportif et entraineur mondialement renommé, le LOSC s’est fait beau pour préparer la nouvelle saison, avec un marché des transfert particulièrement actif et prometteur. Mais la réalité du terrain rattrape déjà le projet LOSC Unlimited, avec une seule victoire en six journées et une équipe qui peine à enflammer dans le jeu. Pas étonnant pour Pierre Ménès.

« Bielsa ? Je pense que ce qu’il est demande est trop dur pour une équipe aussi jeune. C’est un théoricien magnifique. La pratique est plus compliquée. Trop d’exigences, trop de consignes », a annoncé le consultant de Canal+, pour qui ses dirigeants ne l’ont pas aidé en vendant notamment Nicolas De Préville à Bordeaux dans les dernières heures du mercato. « Vendre De Préville est une erreur colossale. Etre obligé de vendre son meilleur attaquant à la fin du premier mercato ? Pas bon signe du tout. De Préville, ce n’est pas Messi mais c’était le meilleur attaquant du club, ou alors c’est mes yeux », a lancé Pierre Ménès, persuadé que le projet lillois n’est pas si solide que cela.