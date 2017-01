LOSC : Même pour plus de 10 ME, Amadou ne partira pas

Milieu défensif qui a su faire l’unanimité à Lille, Ibrahim Amadou est suivi de près par le FC Séville, qui adore toujours autant recruter en France, annonce L'Equipe. Si Steven N’Zonzi devait quitter l’Andalousie cet hiver, alors le club espagnol pourrait mettre plus de 10 ME pour rafler la mise annonce L’Equipe. Mais les dirigeants lillois ne sont pas vendeurs, et ils l’ont clairement fait savoir à l’entourage de l’un des grands espoirs du club pour l’avenir.