LOSC : Mavuba ne perdra pas son temps avec les recrues

Dans : LOSC, Ligue 1.

Avec l’arrivée du nouvel entraîneur Franck Passi, Lille, 17e de Ligue 1, espère mettre un terme à sa série de trois défaites consécutives en championnat.

L’ancien coach de l’Olympique de Marseille devra rapidement trouver la bonne formule entre les cadres et les sept recrues hivernales qui n’ont pas intérêt à ralentir la progression du groupe. Car après les propos de Julian Palmieri, persuadé que les renforts ont cassé la dynamique des Dogues, Rio Mavuba a clairement indiqué que les nouveaux venus devaient vite s’adapter avant d’affronter Caen samedi (20h).

« Il faut rester en alerte, être vigilant. On a 13 finales, ça commence par le déplacement à Caen, un concurrent direct. Caen évolue avec une défense à 3 ou 5. C'est aussi une équipe en difficulté. Ce sera un match important pour les deux équipes. On doit tous se remettre en question, se réveiller. On doit sauver le club et inculquer les valeurs du LOSC aux nouveaux. On manque de temps, on doit vite intégrer tout le monde et trouver une équipe », a prévenu le milieu défensif.

Un groupe à reconstruire

« Notre mission est de sauver le club. On doit respecter l'institution du LOSC. Et le LOSC doit rester en Ligue 1. C'est une évidence, on n'était pas programmé pour jouer le maintien. Maintenant, il s'avère qu'on est là pour ça, on est pro. On a un groupe de qualité, même s'il faut le recréer, a souligné l’ancien Bordelais. En mettant les ingrédients dans la détermination, on peut mieux faire. Si on se maintient, et on va le faire, ce sera le début d'une nouvelle ère. On va construire le groupe à travers ce maintien. » Si les néo-Lillois s’attendaient au tapis rouge, c’est raté...