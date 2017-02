LOSC : Marcelo Bielsa revient, Pascal Praud est en feu !

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Le retour désormais officiel de Marcelo Bielsa en Ligue 1, ce sera à Lille à partir du 1er juillet, ne laisse personne insensible. Car comme lorsqu'il était à l'Olympique de Marseille, El Loco suscite des débats interminables entre ceux qui sont en extase devant le génie du coach argentin et ceux qui ne voient qu'un bilan très mitigé à chacun de ses passages dans des clubs. Pascal Praud fait partie de la première catégorie et le journaliste d'Itélé et de Yahoo ne cache pas son bonheur.

« Quoiqu’il en soit et quoiqu’on pense de Bielsa, son retour en Ligue 1 est une bonne chose. Favre, Jardim, Emery et maintenant Bielsa : la Ligue 1 retrouve un certain standing aves ses coaches. Pour peu que la jeune génération française monte en puissance, je pense à Gourvennec, voilà des lendemains qui s’annoncent chantants. Bielsa défend un football pétillant. Il aime le spectacle. Il encourage la prise de risques. Les supporters de l’OM ont adoré son passage au vélodrome et parle de lui avec des trémolos dans la voix.

Qu’on le considère comme idole, maitre ou gourou. Qu’il soit ingérable, illuminé, indéchiffrable. Il n’en démeure pas moins une chose : Bielsa est unique. Pour cette raison, et pour d’autres, son retour est la meilleure nouvelle du mois de février. Bienvenue chez les ch’tis. Et tant pis si au sud, on fait peut-être aujourd’hui la gueule. Bielsa est en France. C’est le Nooooord… », explique Pascal Praud.