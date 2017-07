LOSC : Lille version Valium, avec Bielsa c'est fini applaudit le boss !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Samedi, à l'occasion de son dernier match de préparation avant le début du championnat, le LOSC de Marcelo Bielsa a battu Rennes (4-2) après une rencontre spectaculaire qui a comblé d'aise les supporters nordistes. A quelques jours de la reprise, le propriétaire de Lille ne cache pas son enthousiasme et son excitation, et Gérard Lopez l'avoue, sur ce qu'il a vu de son équipe, il promet du plaisir à ceux qui auront l'occasion de voir le LOSC cette saison.

Se confiant dans la Voix du Nord, Gérard Lopez est en plus convaincu que le jeu spectaculaire que propose Lille version Marcelo Bielsa aura des effets positifs sur les résultats du LOSC. « Sur la pelouse, ça commence à bien se passer. L’idée, c’était de faire ça comme ça. Espérons que les résultats seront à la clé. Les gens qui étaient autour de moi, et il y en a qui sont là depuis les années 1970, me disaient ça fait longtemps qu’on n’a pas vu qualitativement un groupe comme ça. On ne va pas parler du fait que ça joue bien ensemble ou pas, parce que c’est encore très nouveau, mais c’est vrai qu’il y a de la qualité sur le terrain. On est contents parce que le jeu y est. L’équipe presse, c’est ce qu’on avait demandé. Il y a de l’action, ce n’est jamais endormi. C’est vraiment ce qu’on recherche. Que les gens viennent au stade pour s’amuser, que ce soit 4-2, 3-3 ou même perdre, tant que le match est beau… Et les résultats vont arriver. S’il y a de la qualité sur le terrain, les résultats seront là », promet le propriétaire du LOSC, qui a déjà constaté que les supporters appréciaient le nouveau style de leur équipe.