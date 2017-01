LOSC : Lille s'oppose à un gros transfert made in Premier League

Dans : LOSC, Mercato.

En grande difficulté en championnat, Crystal Palace pourrait craquer totalement pour un joueur lillois afin de se renforcer.

Ce n’est en effet pas l’argent qui manque au sein du club londonien, mais encore faut-il trouver un club vendeur pour recruter un joueur qui pourrait immédiatement avoir un impact sur l’équipe. Et dans ces conditions, malgré les refus répétés du LOSC de vendre son joueur, Sam Allardyce rêve toujours de faire venir Ibrahim Amadou.

Le prometteur milieu de terrain est l’objectif numéro 1 des Eagles, et la dernière proposition en date de 11 ME pourrait ne pas être la dernière selon le Daily Mail. Un forcing qui n’est pas payant pour le moment, car les nouveaux patrons lillois n’ont pas envie d’envoyer un mauvais message avec un départ majeur dès leur arrivée. Mais les clubs anglais le savent bien, tout a un prix et une nouvelle offre encore rehaussée pourrait faire réfléchir beaucoup de monde dans la dernière ligne droite du marché des transferts.