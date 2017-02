LOSC : Lille confirme...et dément pour Marcelo Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

Au lendemain de l'annonce de la nomination de Franck Passi au poste d'entraîneur du LOSC, l'ancien technicien marseillais était en conférence de presse. Et si ses projets pour Lille étaient évoqués, c'est bien évidemment le cas de Marcelo Bielsa qui a suscité plusieurs questions, l'ombre d'El Loco étant forcément omniprésente depuis mardi. L'occasion pour la nouvelle direction de Lille de mettre les choses au point.

Pour Franck Passi, les choses sont très claires. L'ancien coach de l'OM a un CDD de quatre mois avec une mission identifiée à savoir « assurer le maintien de Lille en Ligue 1 ». Car à ce stade de la saison, c'est loin d'être acquis pour le club nordiste, lequel jouera un match peut-être crucial samedi à Caen. Pour la suite, c'est encore le grand flou. Et c'est Marc Ingla, directeur général du LOSC, qui s'est chargé de répondre aux interrogations sur la présence qui serait déjà actée de Marcelo Bielsa. « Oui, nous avons toujours dit que Marcelo Bielsa était une option réelle pour l'année prochaine. Quand on aura un accord, on communiquera, mais pour l’instant on n'en est pas là », a précisé le dirigeant lillois, histoire de remettre les pendules à l'heure, alors même qu'El Loco est actuellement présent en France.