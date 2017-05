LOSC : Les premières preuves que Marcelo Bielsa est déjà à fond

Dans : LOSC, Ligue 1.

Personnage ô combien atypique, Marcelo Bielsa prend les choses en mains à quelques semaines de son arrivée à Lille, prévue pour le début du mois de juin.

En effet, comme le raconte L’Equipe, l’entraineur argentin a d’ores et déjà fait lancer quelques chantiers au sein du Domaine de Luchin. Ainsi, El Loco fait actuellement construire des structures en bois pour permettre à tout le monde de rester beaucoup plus longtemps à l’entrainement. Ces nouveaux bâtiments vont permettre d’accueillir les joueurs avec des chambres individuelles, une salle de détente et un restaurant qui leur est réservé.

Le but de la manœuvre ? Eviter que les joueurs repartent chez eux entre les deux entraineurs quotidiens prévus par Bielsa, qui compte bien retenir son groupe longtemps, et sur toute la journée, et non pas sur de simples tranches comme c’est le cas actuellement dans la plupart des clubs de l’élite. Les Lillois sont en tout cas prévenus, cela va bosser dur, et Marcelo Bielsa mettra la main à la pâte, puisqu’il a déjà prévu de s’installer définitivement au Domaine de Luchin, où il aura sa chambre et son bureau, histoire d’avoir à 200 % la tête au LOSC. Une décision qu’il avait déjà prise lorsqu’il dirigeait le Chili, où il avait décidé, en dépit du fait qu’un sélectionneur ne soit pas toujours avec ses joueurs sur une saison, de dormir dans le désuet centre d’entrainement de Pinto Duran, où il se retrouvait parfois quasiment tout seul. Vous avez dit passionné ?