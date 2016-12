LOSC : Les futures victimes de Lopez préparent le terrain au mercato

Dans : LOSC, Mercato.

Arrivé cet été en provenance de Bastia à la demande de Frédéric Antonetti, Julian Palmieri n’a pas vécu la demi-saison qu’il espérait chez les Dogues.

Lui qui rêvait de découvrir l’Europe s’est fait sortir dès le tour de barrage, et c’est ensuite un début de saison catastrophique qui s’est enchainé. Depuis quelques matchs, cela va mieux pour le club nordiste comme pour le latéral gauche, mais cela n’empêche pas quelques craintes pour la suite de la saison. En effet, la direction lilloise devrait changer pendant le mois de janvier, et avec un remue-ménage à la clé. Résultat, revenir à Bastia n’est pas totalement écarté, comme l’a confié Palmieri à Foot365.

« Ça se passe très bien avec le nouveau staff. On va en discuter. Il y a aussi une nouvelle direction qui arrive. Peut-être qu’ils souhaiteront quelqu’un de plus jeune à ce poste, à l’image de Sébastien Corchia à droite. Je pense qu’on est quelques-uns à se poser des questions. A un moment donné, il faudra y répondre, et si on doit partir, alors on partira. Je pense que si je ne fais pas partie du projet ils me le diront clairement. Et là, par respect pour le club et pour moi-même, je m’en irai, parce que je ne me vois pas faire banquette et prendre mon argent. Un retour à Bastia ? Tout est possible. Tout le monde sait que Bastia c’est mon club. J’ai un attachement spécial à ce club. Le club est dans une situation délicate, beaucoup de cadres sont partis. Je suis toujours attentivement les résultats. J’ai toujours dit que j’aimerais revenir un jour à Bastia. Quand ? Je ne sais pas. Mais c’est compliqué pour tout mettre en place. La phase aller vient de se terminer, je veux profiter de mes vacances et on fera le point après », a souligné le défenseur du LOSC, qui sent bien que le vent pourrait tourner rapidement avec le changement de propriétaire annoncé depuis des mois, mais qui n’a toutefois toujours pas eu lieu.