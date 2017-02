LOSC : Les Dogues ont un problème balance Collot

Dans : LOSC, Ligue 1.

Patrick Collot, entraîneur de Lille, après la défaite contre Lorient (0-1) : « Lorient a très bien joué le coup à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon. On s'est fait prendre très rapidement en début de seconde période et ensuite on a été très désordonnés. Je pense que c'est plus un problème de lucidité, on a voulu aller trop vite vers l'avant, trop accompagner ».