LOSC : Le bouquet final du mercato avec sept arrivées possibles !

Dans : LOSC, Mercato.

Lille, qui a eu toutes les peines du monde à avoir le feu vert de la DNCG pour pouvoir boucler ses recrues, n’a toujours pas annoncé officiellement la moindre arrivée.

Pourtant, certains contrats ont déjà été signés, et cela devrait donc déboucher sur un feu d’artifice ce mardi si tout fonctionnait comme prévu. Ainsi, le LOSC pourrait annoncer jusqu’à sept nouveaux joueurs, avec cinq transferts et deux prêts. Dans les opérations déjà finalisées, on retrouve les venues de Junior Alonso (défenseur central à 4 ME), Anwar El-Ghazi (attaquant à 8 ME), Gerson (milieu, prêt payant avec option d’achat à 18 ME) et Gabriel (défenseur central à 3,5 ME). Farès Bahlouli devrait être prêté par l’AS Monaco alors que le club nordiste espère boucler la signature de l’attaquant Luiz Araujo en provenance de Sao Paulo pour la somme de 7 ME. Un autre prêt est actuellement à l'étude d'un joueur dont l'identité n'a pas été révélée. Un sacré programme pour le nouveau Lille de Gérard Lopez et Luis Campos, et un sacré casse-tête pour l’entrainement de mercredi pour l’entraineur si tout cela devait se confirmer.