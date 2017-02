LOSC : La menace qui a fait peur à Gerson…

Dans : LOSC, Mercato.

Parmi les sept recrues hivernales de Lille, l’ancien joueur de Braga Xeka (22 ans) ne devait pas faire partie du lot. En réalité, le Portugais n’était qu’un plan B.

Car la priorité du LOSC au poste de relayeur était bien Gerson Santos. Après un accord avec la Roma pour un prêt d’un an et demi à 5 M€, assorti d’une option d’achat à 13 M€, le club nordiste pensait pouvoir finaliser l’opération. D’ailleurs, le milieu de 19 ans a passé deux tests médicaux avec réussite. Il ne manquait plus que la signature. Seulement voilà, les doutes de Gerson ont fait capoter le prêt, raconte L’Equipe.

En effet, le Brésilien a commencé à hésiter dès son arrivée dans le Nord. Du coup, le joueur de la Roma a pris du temps avant de se décider, ce qui n’a pas plu aux dirigeants lillois. Et au vu des montants en jeu, le LOSC a préféré tout annuler pour miser sur Xeka. De son côté, Gerson est reparti en Italie où son entraîneur Luciano Spalletti avait menacé de lui fermer la porte de l'équipe première s'il décidait de s'engager à Lille, et espérait ensuite revenir de son prêt pour jouer à la Roma.