LOSC : La date de l’arrivée de Bielsa déjà annoncée

Dans : LOSC, Ligue 1.

Tout proche de racheter le Lille OSC de Michel Seydoux, Gérard Lopez ambitionne désormais d'intégrer l'entraîneur Marcelo Bielsa dans son nouveau projet. Et ce rêve pourrait bientôt devenir réalité...

Gérard Lopez n'est pas encore le nouveau propriétaire du LOSC, mais l’homme d’affaires luxembourgeois tire déjà toutes les ficelles dans l'objectif de placer ses hommes de confiance dès son arrivée officielle, prévue pour la mi-janvier. L'Espagnol Marc Ingla devrait être le futur directeur général du club nordiste alors que Luis Campos s'occuperait du domaine sportif aux côtés du futur coach. Si Patrick Collot a fait de petits miracles depuis sa prise de pouvoir en novembre dernier, l'ancien adjoint de Frédéric Antonetti ne devrait pas faire long feu chez les Dogues... En effet, la possible arrivée de Marcelo Bielsa est plus que jamais d'actualité.

La Voix du Nord révèle même ce dimanche soir que l'entraîneur argentin pourrait prendre ses nouvelles fonctions la semaine prochaine avant de débuter sur le banc de touche contre Dijon, le 20 janvier prochain. Le journal local estime qu'une « annonce officielle est attendue dans les jours qui viennent » et que « les joueurs sont persuadés que l’ancien technicien marseillais sera leur prochain entraîneur ». Si le retour d'El Loco en Ligue 1 semble donc en très bonne voie, la future direction ne préfère pas trop s'avancer, et quand on sait que Bielsa a fait faux bond à la Lazio l'été dernier après avoir donné son accord, cette tactique secrète est plutôt compréhensible...