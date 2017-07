LOSC : L'hallucinant récit de Palmieri sur le loft de Bielsa

Dans : LOSC, Mercato.

Placé à l'écart du groupe de Marcelo Bielsa à Lille avec les autres joueurs indésirables, Julian Palmieri vit la situation avec philosophie.

Quel est le point commun entre Martin, Sliti, Eder, Mavuba, Enyeama, Basa, Bauthéac et Palmieri en ce début de préparation estivale ? Ces huit joueurs font tous partie du fameux loft de Marcelo Bielsa au LOSC. Pas dans les plans de l'entraîneur argentin, le latéral gauche de 30 ans a repris l’entraînement ce lundi, au lieu du 19 juin, en dehors du groupe lillois. Une situation ubuesque qu'il raconte sans détours et qui n'est pas sans rappeler les débuts d'El Loco à l'OM.

« J’ai repris après, on est dans le loft. L’intendant nous a envoyé un SMS la veille de la reprise normale pour nous expliquer que nous on reprenait le 3 juillet. C’est vrai que ça nous a fait rire et ça nous a fait bizarre. On est complètement à l’écart, on passe par une porte dérobée. On n’est pas sur les mêmes places de parkings, on n’est pas dans le même vestiaire, il n’y a pas nos numéros sur les affaires. Bielsa ? Il est venu ce matin nous parler quinze secondes, il nous a dit que si on avait le moindre besoin, on pouvait venir lui en parler, à lui ou au désormais nouveau bras droit de Luis Campos, Franck Béria qui a géré cette histoire. J’ai décidé de rester, de faire mon année donc si je peux la faire dans de bonnes conditions, ce serait bien quand même (...) Financièrement, je ne peux pas me permettre de laisser passer ça. Et si un jour, ils ont besoin je serai présent. Je resterai le plus professionnel possible. Je me prépare comme si j’étais en Ligue 1 sauf que je ne le suis pas. Ça m’évite pas mal de changement et puis je reste chez moi à Lille avec ma maison, mon meilleur ami, c’est très bien. On fera cette année-là comme ça et puis on en reparlera dans un an », a lancé, sur Foot Mercato, Palmieri, qui s'apprête donc à vivre une saison blanche à Lille d'un point de vue sportif, mais pas financier.