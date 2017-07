LOSC : Indésirable à Lille, Corchia a la cote en Espagne

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Liga.

Visiblement indésirable à Lille, Sébastien Corchia ne devrait pas faire de vieux os dans le Nord. L’international français de 26 ans garde néanmoins une belle cote sur le marché européen. Et si aucune formation française ne semble s’être positionnée pour l’heure, de belles propositions pourraient arriver sur le bureau des représentants du joueur dans les prochaines heures.

Selon les informations d’Estadio Deportivo, le FC Séville a ciblé le joueur. Il faut dire que l’écurie andalouse ne compte plus qu’un spécialiste au poste de défenseur droit, Mariano. Dans ce dossier, le club espagnol sera en concurrence avec Galatasaray, qui a d’ores et déjà proposé 3,5 ME au LOSC pour son défenseur.