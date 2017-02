Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Le club de Lille a officialisé dimanche midi la signature de Marcelo Bielsa, lequel sera l'entraîneur du LOSC lors des deux prochaines saisons. Répondant à l'AFP sur le cas d'El Loco, Gérard Lopez a clairement fait savoir qu'il ne craignait pas que l'entraîneur argentin claque subitement la porte comme il l'a fait à l'Olympique de Marseille. Car pour le nouveau propriétaire de Lille affirme que si Bielsa est parti de l'OM, il avait pour cela des bonnes raisons et que cela ne se produira pas au LOSC.

Et pour Gérard Lopez c'est une nouvelle ère qui commence à Lille, sans aucun doute, ni aucune crainte. « C’est un entraîneur qui a sa place dans n'importe quel club au monde, donc, qu'il ait choisi le Losc permet au projet de changer de dimension. Une dimension qui permettra de gagner des titres, mais c'est ce qu'on avait déjà dit avant l'annonce de l'arrivée de Bielsa. Marcelo est un choix que j'avais déjà fait depuis bien longtemps, car je suis fan de l'entraîneur et de son jeu. Cela concrétise tout ce qu'on a dit pour l'instant sur le projet: tout ce qu'on allait faire, on l'a fait. C'est cela qu'il faut retenir avec l'arrivée de Marcelo, explique Gérard Lopez, qui n’a aucune crainte concernant les éventuels revirement de Marcelo Bielsa. Je connais Marcelo depuis un moment et s'il a claqué des portes ou qu'il n'est pas allé à des endroits, c'est qu'il avait des raisons bien spécifiques. C'est quelqu'un d'hyper professionnel, hyper droit, donc, s'il a pris des décisions dans le passé, c'est parce qu'elles étaient justifiées.»