LOSC : Gérard Lopez cible d'une enquête financière, Lille retient son souffle

Dans : LOSC, Ligue 1.

Son offre n'ayant pas été retenue par Margarita Louis-Dreyfus pour reprendre l'Olympique de Marseille, Gérard Lopez a jeté son dévolu sur le LOSC, mais également sur le club portugais du Gil Vicente, formation de D2. La presse sportive du Portugal a même annoncé mardi que l'affaire était faite entre l'homme d'affaires luxembourgeois et les dirigeants de Gil Vicente, sans que cela soit encore officiellement confirmé.

Mais ce mercredi, le très sérieux quotidien Luxemburger Wort jette un très gros pavé dans la mare concernant Gérard Lopez. Car notre confrère affirme qu'une enquête est en cours au Luxembourg concernant « des transactions financières douteuses entre des sociétés liées à Gerard Lopez. » En gros, et selon le Luxemburger Wort, une somme de 2ME serait partie de Lotus, écurie de F1 dont Gérard Lopez était le propriétaire avant qu'il ne la cède pour 1 euro à Renault, pour atterrir, via le Luxembourg, sur le compte d'une société basée à Hong-Kong. Et c'est cette société asiatique qui, à travers une structure en Angleterre, devrait s'offrir le club de Lille dans les prochaines semaines. Si la justice luxembourgeoise a confirmé que l'enquête suivait « activement » son cours, le conseiller en communication de Gérard Lopez n'a pas souhaité s'exprimer, laissant le soin à ce dernier de le faire « au moment venu ».