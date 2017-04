LOSC : Et tout à coup, Monaco fait beaucoup moins peur

Dans : LOSC, Monaco, Coupe de France, Coupe.

Et si Monaco perdait tout après sa finale perdue en Coupe de la Ligue face au PSG à Lyon. C'est le scénario rêvé par le LOSC avant le quart de Coupe de France.

Au cœur d'une saison fantastique, Monaco a connu un premier grain de sable le week-end dernier. En perdant lourdement en finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain (1-4), l'ASM s'est mis la pression avant son sprint final. Une bonne nouvelle pour Lille, qui ira défier l'ogre monégasque au Stade Louis II mardi ? Oui, car l'ASM reste vulnérable défensivement tout en étant affaibli psychologiquement après ce premier revers de marque. Malgré tout, Rio Mavuba se méfie de la bête blessée...

« On n'est pas très loin du Stade de France, mais quand on voit l'adversaire, on sait que ça va être compliqué. En plus, ils vont être revanchards après cette finale perdue en Coupe de la Ligue. Je pense qu'ils veulent retourner en finale et nous battre, c'est logique. On va jouer notre carte à fond. On n'est pas favoris, mais il y a quelque chose à faire si on y croit, et qu'on met les ingrédients pour. On va essayer de faire un petit exploit. Monaco a montré un côté qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. On a vu qu'ils pouvaient prendre beaucoup de buts. Mais Paris et City ont des potentiels offensifs supérieurs à nous. Mais si on joue bien en bloc, si on défend bien et qu'on joue les coups à fond... Là, ils ont pris un petit coup quand même. C'était une finale face à leur concurrent. Il y a forcément un petit coup au moral. Mais ils vont vouloir chasser le doute. Si on peut les faire douter d'entrée de match », a lancé, sur L'Equipe, un Rio Mavuba qui sait qu'une aventure en Coupe de France offrirait une fin de saison bien plus intéressante au LOSC.