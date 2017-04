LOSC : Eder rend tout le monde heureux à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

Franck Passi, entraîneur de Lille, après la victoire contre Guingamp (3-0) : « On est heureux d'avoir offert cette victoire surtout à nos supporters. Ils l'attendaient depuis le 10 décembre. Ce soir, on a eu cette efficacité qui nous a permis de gagner ce match. Le maintien est quasiment acquis. Je veux féliciter tout mon staff et les joueurs. Quand je suis arrivé, on était 18es de L1. Personne n'a baissé les bras. C'est la victoire d'un club. La victoire du travail. On n'a pas été efficaces contre l'OM et à Rennes. L'adversaire s'est livré et a libéré des espaces, cela a permis de montrer que l'on savait aussi jouer au foot. Je ne pense pas à la saison prochaine. Je continue à être concentré en essayant de remporter nos quatre derniers matchs. Notre groupe se retrouvera avec les résultats. Il faut continuer et ne pas se limiter au maintien. C'est notre job. Ce n'est pas parce que l'on n'est pas européen que l'on doit tout lâcher. Il faut créer cet esprit de vainqueur. Eder est un joueur généreux qui travaille énormément pour l'équipe. Il est évident que lorsqu'il marque, ce qui est son job, tout le monde est heureux. Maignan est un jeune joueur avec des qualités. Il a fait le job en l'absence de Enyeama. Marko Basa est sorti blessé à la cheville. On va essayer de le récupérer. J'espère que l'on terminera dans les dix premiers de L1. C'est seulement là que l'on sera satisfait de notre travail ».