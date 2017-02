LOSC : Collot va prendre la porte, Franck Passi arrive !

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Avec trois défaites en une semaine, et une seule victoire, à Lyon, sur ses huit derniers matchs de Ligue 1, le LOSC replonge de plus belle au classement.

Cela va coûter la peau de Patrick Collot, qui s’apprête à prendre la porte affirme RMC. La radio sportive annonce que Franck Passi est arrivé ce mardi à Lille pour finaliser sa signature en tant qu’entraineur principal, prenant donc la place de l’ancien adjoint de Frédéric Antonetti.

Ce serait donc le troisième coach du LOSC cette saison. Nul doute que cette arrivée va aussi dans le sens des négociations avec Marcelo Bielsa, qui apprécie beaucoup Passi avec qui il a collaboré pendant plus d’un an à Marseille, et est resté en contacts depuis.