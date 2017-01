LOSC : Collot se rassure comme il peut

Dans : LOSC, Ligue 1.

Patrick Collot, entraîneur du LOSC, après le nul à Dijon (0-0) : « Ce soir, c'est un bon résultat. C'est toujours intéressant de prendre un point à l'extérieur. On a été bien en place, organisé et discipliné. On a essayé de les attirer dans notre moitié de terrain pour pouvoir jouer en contre. On a eu moins de possibilités en seconde mi-temps. Le terrain ? Je pense qu'il était praticable, même s'il était dur par endroit. Ce n'était pas évident de produire du jeu. Eder ? Son genou a gonflé lors du dernier entraînement, j'espère le récupérer le week-end prochain. Lopes ? Il a eu un souci musculaire derrière la cuisse. C'est un problème récurrent chez lui en ce moment ».