LOSC : Collot confirmé, ça bosse à fond sur le mercato

Dans : LOSC, Ligue 1.

Remplaçant de Frédéric Antonetti, Patrick Collot était plus vu comme un intérimaire en attendant la reprise du club par Gérard Lopez, qui comme à Marseille, avait de grandes chances de venir avec ses techniciens et son escouade complète. Mais le rachat a pris du temps, et l’entraineur lillois a redressé la barre au LOSC, démontrant qu’il était pour l’heure l’homme de la situation. Et ce d’autant plus que le grand objectif de Gérard Lopez est de faire venir Marcelo Bielsa, qui n’est pas du genre à prendre une équipe en cours de saison sans préparation. En conséquence, Collot a profité de la conférence de presse avant le match à Lyon de samedi, pour expliquer que, sauf catastrophe, il allait terminer la saison dans le Nord.

« On m'a dit que, pour le moment, c'est moi qui continuait. Si les résultats sont convenables, c'est moi qui continue l'aventure. Ne vous faites pas de soucis. Il y a des gens qui travaillent. Pour Junior Alonso ce n'est pas officiel. Donc, il ne s'entraînera pas (encore) avec nous », a glissé Collot, qui pourrait donc avoir quelques renforts dans les derniers jours du mercato, alors que le club a tout de même perdu Renato Civelli il y a quelques semaines.