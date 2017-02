LOSC : Collot commence à avoir peur

Dans : LOSC, Ligue 1.

Patrick Collot, entraîneur de Lille, après la défaite contre Angers (1-2) : « Quand on perd deux fois contre Lorient et Angers à domicile, c'est vrai que ça devient très compliqué. Oui ça m'inquiète. Il faut continuer à travailler, à avancer et trouver les meilleures solutions pour avancer dans ce championnat. On va bien récupérer et travailler pour trouver les solutions et être performant samedi prochain à Caen. Il n'y a que le travail qui nous permettra de sortir de cette situation ».