LOSC : Ce Lille avec Bielsa, c'est pas possible avoue Pierre Ménès

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato.

Alors qu'il a vu un Lille OSC très faible face à l'OGC Nice vendredi (1-2), Pierre Ménès a fait une demande à la nouvelle direction sportive.

Malgré l'arrivée de Gérard Lopez à la tête du LOSC en janvier dernier, le club nordiste ne sort pas tellement la tête de l'eau. Si l'intérimaire Franck Passi a redressé la barre depuis plusieurs semaines, Lille étant treizième de Ligue 1 avec 37 points, le maintien n'est toujours pas assuré, mais celui-ci ne devrait être qu'une formalité... avant de passer aux choses sérieuses la saison prochaine. En effet, avec l'arrivée promise de Marcelo Bielsa sur le banc de touche, Lille va entrer dans une nouvelle dimension. Mais pour jouer les premiers rôles, les Dogues vont devoir recruter malgré les sept renforts arrivés au dernier mercato hivernal. C'est en tout cas l'avis de Pierre Ménès.

« Honnêtement, sans un copieux recrutement de joueurs un peu plus confirmés et un peu plus sérieux, il faudra que Bielsa soit un sacré magicien pour arriver à transformer cette équipe d’une rare médiocrité en une machine de guerre capable de jouer les premiers rôles », a lancé, sur son blog, le journaliste de Canal +, qui demande donc un grand ménage estival après les piètres prestations lilloises.