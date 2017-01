LOSC : Bosser avec Bielsa ? Cette forte tête kiffe d'avance

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Du côté de Lille, on attend désormais avec impatience de savoir si Marcelo Bielsa prendra la place de Patrick Collot sur le banc du LOSC, une fois que Gérard Lopez aura racheté le club nordiste. Et au sein de l'actuel effectif, certains joueurs ne masquent pas leur impatience d'éventuellement devoir travailler sous les ordres de l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Car El Loco suscite toujours des fantasmes chez les footballeurs et ce n'est pas Julian Palmieri qui dira le contraire.

« Pour l’instant, il n’y a rien et j’évite d’y penser. On a un entraîneur qui est en place et on ne fait qu’entendre des bruits. Mais ce serait mentir de dire que ça ne nous rend pas curieux. Si il reprend l’équipe, je suis impatient de travailler avec lui. On a tous vu les matches de l’OM sous ses ordres,. Je me souviens de matches où l’arrière gauche se retrouvait à presser le gardien, où on sentait une envie de la première à la dernière minute. Forcément, en tant que joueur, ça donne envie. C’est un football et un état d’esprit qui me correspondent », explique Julian Palmieri, qui devra cependant éviter de se chauffer avec Marcelo Bielsa comme il l’a fait ce week-end avec Patrick Collot.