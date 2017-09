LOSC : Bielsa va-t-il réussir à Lille ? Benoît Cheyrou en doute

Dans : LOSC, Ligue 1.

Attendu au tournant en début de saison, le LOSC de Marcelo Bielsa peine à convaincre et à engranger des points pour l’instant. Cette équipe, composée dans sa quasi-intégralité au mercato estivale n’est pour l’instant qu’une addition d’individualités dont l’expression collective est encore largement insuffisante. Consultant pour BeIN Sports, Bruno Cheyrou reste prudent quant à la réussite du projet de jeu souhaité par Marcelo Bielsa, pour qui la fin de l’aventure a été houleuse à Marseille.

« Individuellement, il y a de très bons joueurs mais il faut en faire une équipe. C’est là que le travail de Marcelo Bielsa sera important. Il faut réussir à faire jouer ces individualités ensemble, qu’elles aient des idées communes » explique l’ancien joueur du LOSC avant de poursuivre. « Je me suis fait la remarque en commentant le match que Kevin Malcuit, qui a 26 ans, était le plus âgé contre Bordeaux. Parfois c’est très important d’avoir de l’expérience sur le terrain. Quant à Bielsa, je suis le premier à reconnaître qu’il a apporté énormément de fraîcheur à l’OM en révélant pas mal de joueurs, mais la fin a été compliquée. Il faudra voir ce qu’il arrive à faire à Lille, où il a une matière première sympa. Un bon entraîneur doit valoriser le potentiel de son équipe » a justifié celui qui a terminé sa carrière au FC Nantes en 2012. Le prochain match de Ligue 1 ne sera pas aisé pour Bielsa et ses troupes, puisqu’il s’agira d’un déplacement à Guingamp, où s’imposer n’est jamais chose aisée.