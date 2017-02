LOSC : Bielsa sera entraîneur de Lille...même en Ligue 2

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

L'effet Franck Passi n'aura pas duré longtemps à Lille. En effet, après une victoire inaugurale à Caen, le LOSC et son nouvel entraîneur sont tombés samedi soir à domicile contre Bordeaux. Si ce résultat laisse le club nordiste à la 14e place du classement, Lille n'est qu'à deux points de Dijon, 18e. Autrement dit, la peur est revenue du côté du LOSC, même si la perspective de voir Marcelo Bielsa débarquer la saison prochaine avait redonné le moral aux supporters.

Interrogé par BeInSports, Gérard Lopez a cependant été très clair. Même si bien évidemment le propriétaire du LOSC n'envisage pas une descente, il a indiqué sur BeInSports que Marcelo Bielsa sera sur le banc de touche de Lille même en Ligue 2. « Marcelo Bielsa sera là, même si le LOSC était finalement en Ligue 2, ce qu’on ne veut pas, a prévenu Gérard Lopez, qui a également évoqué la situation de Franck Passi, dont on peut légitimement se demander ce qu’il fera en fin de saison. Franck a tout à fait sa place comme premier entraîneur, et des clubs sont intéressés par Franck, mais les portes sont grandes ouvertes pour lui à Lille et Marcelo l'apprécie. Mais ce sera à Franck de décider. » De son côté, ce dernier a indiqué dimanche sur la chaîne sportive qatarie qu'il visait lui un poste de numéro 1 et rien d'autre.