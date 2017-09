LOSC : Bielsa prêt à déjà virer deux adjoints ?

Dans : LOSC, Ligue 1.

En faisant venir Marcelo Bielsa sur leur banc, les dirigeants du LOSC savaient qu'ils ne faisaient pas le choix le plus facile, El Loco ayant ses propres méthodes, que ce soit sur le plan tactique que sur celui de l'organisation. Mais Gérard Lopez a donné les clés du club de Lille à l'ancien entraîneur de l'OM et il assume totalement les décisions de Marcelo Bielsa. Cette semaine, le technicien argentin a déjà taillé dans le vif concernant une partie de son nombreux staff, et cela risque d'aboutir à des départs rapides.

En effet, L'Equipe affirme qu'El Loco a mis en vacances forcées deux de ses adjoints, et à priori ces derniers pourraient ne pas faire long feu à Lille. « Cette semaine, Marc Ingla, le directeur général, et Luis Campos, conseiller sportif, étaient absents. Mercredi et jeudi, Bielsa a expliqué à Joao Sacramento, responsable de la cellule vidéo, et aux deux adjoints de ce dernier, puis à Gabriel Macaya, le préparateur physique argentin, qu’il n’était pas content de leur travail pour ce début de saison. Et qu’ils pouvaient tous les deux partir en vacances. Le problème devrait être réglé prochainement au retour du DG », explique le quotidien sportif. L'avenir dira si cela a un effet quelconque sur les performances sportives jusqu'ici très décevantes du LOSC. Ou pas.