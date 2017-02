LOSC : Bielsa arrive, Pierre Ménès a déjà des doutes

Dans : LOSC, Ligue 1.

Avec un changement de propriétaire au cœur de la saison et une dangereuse place au bord de la zone de relégation, le LOSC est sur un fil en ce qui concerne son nouveau projet.

Cette situation délicate n’a pourtant pas empêché Gérard Lopez d’annoncer ce dimanche un énorme coup avec la venue de Marcelo Bielsa l’été prochain, pour un retour fracassant en Ligue 1 de celui qui avait aussi effectué un départ retentissant. Tout le monde s’en souvient, c’était au soir de la première journée de Ligue 1 2015-16, que le bien nommé El Loco avait annoncé sa démission de son poste d’entraineur de l’OM, à la surprise générale. Pierre Ménès, qui n’a pas attendu ce coup de sang pour avoir l’entraineur argentin dans le viseur, l’attend clairement au tournant dans le Nord.

Et même si Marcelo Bielsa préfère visionner 14 fois le même match plutôt que d’écouter ce qu’on dit sur lui, le futur coach du LOSC est capable de tout, comme le rappelle le consultant de Canal+. En reprenant un article qui annonçait la signature de Bielsa à Lille pour le 1er juillet, Pierre Ménès a rajouté « Encore faut-il qu’il ne change pas d’avis une énième fois ». Une référence à sa signature annoncée à la Lazio Rome l’été dernier, et qui avait finalement capoté alors que les dirigeants italiens avaient un contrat signé entre les mains selon leurs dires. Néanmoins, au LOSC, le dernier mercato tourné vers les jeunes très prometteurs, porte tout de même clairement l’empreinte de Luis Campos et de Marcelo Bielsa, et c’est peut-être ce qui a convaincu l’Argentin de faire le grand saut.