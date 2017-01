LOSC : Bielsa à Lille, ça s'est emballé un peu vite ?

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, OM.

Dimanche, la venue de Marcelo Bielsa à Lille semblait acquise, et l'on évoquait même la présence d'El Loco et sa glacière pour le match contre Dijon le 20 janvier. Oui mais voilà, tout le monde s'est un peu emballé car l'entraîneur argentin n'a pour l'instant rien signé avec les futurs propriétaires du LOSC et même si Gérard Lopez travaille dur depuis des mois sur ce dossier Bielsa, ce dernier est suffisamment étonnant pour éventuellement tout plaquer au dernier moment.

Dimanche soir, du côté de l'homme d'affaires luxembourgeois on a fermement démenti à L'Equipe qu'un accord soit signé avec l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, mais le rêve de Lopez n'a jamais été aussi proche. « Pour lui, il n’a jamais été question d’engager un autre entraîneur. C’est son rêve. Son ambition. Un but qu’il s’est fixé et pour lequel il ne changera pas de ligne de conduite tant que l’espoir sera permis », explique notre confrère, qui affirme que plusieurs autres pistes se sont envolées récemment pour éventuellement devenir coach du LOSC nouvelle version. Alors, le futur patron lillois croise les doigts tandis que fidèle à son habitude Marcelo Bielsa épluche actuellement toutes les petites lignes du contrat qui pourrait le lier au LOSC et la totalité de ses conditions de travail. Et on le sait, El Loco ne lâchera rien...