LOSC : Bielsa à l'OL, ça jamais assure Aulas

Dimanche, seulement six jours après la nomination de Franck Passi à sa tête, Lille a officialisé la future arrivée de Marcelo Bielsa sur son banc de touche. Le fameux entraîneur argentin prendra effectivement les rênes du LOSC de Gerard Lopez à partir du 1er juillet 2017. Même s'il est déjà au cœur du projet nordiste depuis plusieurs jours, Bielsa fera donc son retour en L1 l'été prochain, deux ans après son départ fracassant de l'OM. Cette nouvelle, Jean-Michel Aulas l’accueille avec un grand sourire, lui qui admire le spectacle proposé par les équipes de Bielsa.

« Je suis très heureux que Marcelo Bielsa revienne. Je l’adore, il fait le spectacle. Sur le plan de la précision de tous les détails, c'est ce qu’il se fait de mieux en tant que coach. Donc c’est bien pour le championnat. Par contre, après vous êtes président, vous n’êtes pas là pour amuser la galerie ou pour avoir des résultats très pointus sur un match. Vous êtes là pour assurer la pérennité d’un club. Et là, ce qu’il s’est passé avec Marseille... Je n’ai pas toujours été d’accord avec Vincent Labrune, mais il s’est retrouvé dans une situation que je ne souhaite à aucun président. Parce que quand vous vous retrouvez du jour au lendemain sans votre général, c’est compliqué. Mais par contre je pense qu’il faudra que Monsieur Lopez et Marc Ingla soient très amis avec Marcelo Bielsa pour qu’il puisse donner son maximum, sans mettre en danger la structure qui l’emploie. Moi, personnellement, je ne le prendrais pas comme coach car, en tant que dirigeant d'un très grand club, il faut viser dans la stabilité, la maîtrise », a lancé, sur Olympique et Lyonnais, le président Aulas, qui est donc satisfait du retour de Bielsa en Ligue 1 sans toutefois être jaloux du LOSC.