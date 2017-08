Lille : Une recrue recalée après un sale coup du LOSC ?

Dans : LOSC, Mercato.

Arrivé à Lille depuis une dizaine de jours, Wanderson de Jesus Martins, plus connu sous le nom de Caju (22 ans), n’a toujours pas été présenté par le LOSC.

Et pour cause, le club nordiste n’a pas encore officialisé sa venue. Alors qu’il ne figure plus dans l’effectif de Santos, qui a annoncé son départ chez le pensionnaire de Ligue 1, le latéral gauche ne peut pas être considéré comme un Dogue. Si les deux formations ont bien trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat (4 M€), le Brésilien pourrait être renvoyé dans son pays natal.

En cause, la visite médicale qui aurait révélé des douleurs récurrentes au pubis, nous apprend La Voix du Nord. Des examens complémentaires sont déjà prévus afin de donner une réponse définitive au plus vite. En attendant, le club refuse de commenter cette situation. Mais on peut tout de même se demander si le LOSC n’a pas déjà pris sa décision.

L'autre raison de ce refus

Car avec Thiago Maia, Thiago Mendes, Luiz Araujo et Junior Alonso, Lille n’a plus de place d’extracommunautaire dans son effectif. Il pourrait s’agir de la vraie raison de la fausse arrivée du défenseur. D’autant que le coach Marcelo Bielsa a déjà des éléments à son poste avec Rominigue Kouamé (20 ans), Fodé Ballo-Touré (20 ans) et Hamza Mendyl (19 ans).