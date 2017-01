Lille : Poussé vers la sortie, Bauthéac rigole bien

Dans : LOSC, Mercato.

Si Eric Bauthéac (29 ans) fait parler de lui ces dernières semaines, ce n’est pas pour ses performances. Le milieu offensif de Lille n’a plus joué depuis plus de trois mois en raison d’une pubalgie.

Pendant cette période des transferts, l’ancien Niçois alimente plutôt la rubrique mercato, lui qui est annoncé sur le départ. Des rumeurs qui amusent bien le principal intéressé. Et pour cause, Bauthéac a été rassuré par le conseiller du propriétaire Gérard Lopez, à savoir Luis Campos.

« J'ai été opéré en octobre d'une pubalgie. Enfin je peux jouer sans avoir de douleur. C’est même la première fois depuis que je suis arrivé à Lille. Cet hiver, je vois mon nom circuler dans les médias au rayon des départs. Je ne dis rien, mais ça me fait bien rire. Au fond de moi, je sais que je serai au LOSC au moins jusqu’à la fin de la saison », a annoncé l’ailier du LOSC dans Nord Eclair.

Les mots de Campos

« J'ai vu Luis Campos. Il m’a dit qu’il comptait beaucoup sur moi et que j’étais un élément qu’il voulait garder. Forcément, quand tu entends ça, ça fait du bien. Ça donne encore plus envie de lui prouver qu’il a raison, a-t-il ajouté. Il va me falloir un peu de temps pour retrouver le rythme. Il va falloir que je rentre quelques matchs pour pouvoir prétendre à retrouver le terrain pendant quatre-vingt-dix minutes. Je bosse tous les jours en ce sens. » A noter que Bauthéac est lié au club nordiste jusqu’en 2018.