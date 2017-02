Lille : Passi avec Bielsa, la boulette de Corchia passe mal

Dans : LOSC, Ligue 1.

Comme annoncé dimanche dernier, Marcelo Bielsa sera bien l’entraîneur de Lille à partir de la saison prochaine. Et Franck Passi dans tout ça ?

En mission jusqu’à la fin de l’exercice, l’actuel coach du LOSC assure qu’il n’en sait pas plus sur son avenir. Autrement dit, personne ne sait ce que le technicien français fera dans quelques mois. Personne, sauf Sébastien Corchia apparemment… « On sait très bien que Franck Passi va être là aussi en tant qu’adjoint de Marcelo Bielsa », a lâché le latéral droit, qui s’est vite repris pour rattraper sa boulette.

« Non, non, ce n’est pas confirmé. Je pense que c’est comme ça, après on verra comment ça va se passer, a corrigé l’international français. Je n’ai pas d’infos supplémentaires, mais c’est ce que je pense, c’est tout. » Interrogé au sujet de l’erreur de son joueur, le principal intéressé a préféré plaisanter. « Je ne savais pas que Sébastien Corchia était mon agent, a réagi Passi. Il connaît des choses ou Madame Irma s’il sait ce que je vais faire après le 30 juin. Moi, je ne le sais toujours pas. » Autant dire que le Dogue n’évoquera plus jamais l’avenir de son entraîneur.