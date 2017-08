Lille : Les Dogues ne parlent pas français, une recrue s’en réjouit

Dans : LOSC, Ligue 1.

Connu pour sa philosophie offensive et ses méthodes de travail originales, Marcelo Bielsa va tenter d’imposer son style à Lille.

Rien d’impossible puisque l’Argentin était parvenu à métamorphoser l’Olympique de Marseille, le tout sans parler un mot français. Autant dire que cela ne risque pas de changer au LOSC. De toute façon, l’entraîneur des Dogues n’aura pas besoin d’apprendre la langue de Molière. En raison de son recrutement, le club nordiste possède un effectif à l’accent brésilien. Un excellente nouvelle pour la recrue portugaise Edgar Ié (23 ans), qui a tout de suite pu communiquer avec la plupart de ses nouveaux coéquipiers.

« Mon intégration s'est bien passée, je me sens à l’aise dans l’équipe. Il y a dans ce groupe pas mal de Brésiliens, donc on parle Portugais ensemble, a confié le défenseur central au site officiel du LOSC. Je ne suis pas encore assez à l’aise en français, mais je vais apprendre doucement. En tout cas j’en ai envie. Quelle langue parlons-nous sur le terrain ? Avec mes partenaires défensifs, on opte généralement pour l’Espagnol. » Le gardien français Mike Maignan devra donc s’adapter...