Lille : Le LOSC joue un jeu dangereux avec De Préville

Le LOSC a tout changé ou presque durant cette saison, avec Marc Ingla, Luis Campos et Marcelo Bielsa à la baguette. C’est quasiment onze nouveaux joueurs qui devraient débuter la saison face à Nantes dans une semaine et demie. Même Nicolas De Préville, excellent la saison passée, n’est pas certain de conserver sa place dans le onze de départ de l’entraîneur argentin. Pire, le joueur pourrait quitter le Nord dans les prochains jours selon les informations d’Ouest-France.

Le quotidien explique que l’ancien attaquant du Stade de Reims est déjà d’accord avec Rennes, qui le courtise depuis plusieurs semaines maintenant. Une information finalement pas si surprenante lorsqu’on sait que Marc Ingla était à Barcelone pour négocier le transfert de Felipe Caicedo (ou de Paco Alcacer ?) ces derniers jours. En quête de renouveau, le LOSC joue tout de même un jeu dangereux en étudiant la possibilité de céder un joueur ayant inscrit 14 buts dans une équipe ne tournant pas franchement rond la saison passée. Comme on dit dans le jargon, on sait parfois ce qu’on perd… pas ce qu’on gagne.