Dans : LOSC, Mercato.

Malgré un début de saison encourageant (2 buts en L1), Nicolas De Préville n’a pas été retenu par Lille. L’attaquant de 26 ans a été transféré pour environ 9 M€ à Bordeaux.

Un choix surprenant, y compris pour l’ancien Rémois qui croit savoir que cette décision n’était pas basée sur des critères sportifs. Lors de sa présentation en Gironde, la recrue du club aquitain avait effectivement expliqué que le LOSC l’avait vendue pour des raisons économiques. De quoi agacer la direction nordiste et notamment le président Gérard Lopez, qui a sèchement répondu à De Préville.

« Je pense que Nicolas est un bon joueur de foot, après je ne crois pas que ce soit un économiste avéré, a lâché le dirigeant lillois sur le plateau de SFR Sport. Il est vrai que le LOSC avait décidé de vendre des joueurs. Mais on a eu une offre de 25 M€ en début de mercato pour Yves Bissouma. Donc ce n'est pas seulement l’appât du gain, sinon on aurait pu vendre d'autres joueurs. On a décidé de gérer le club sans prendre trop de risque, il faut garder un certain équilibre et on a fait le choix de vendre Nicolas plutôt qu'un autre joueur. » A l'occasion du match entre Lille et Bordeaux vendredi (19h), la poignée de main entre les deux hommes s'annonce chaleureuse...